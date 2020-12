Durante un controllo effettuato dalla Polizia Locale, in collaborazione con i carabinieri, si è scoperto un assembramento di venti persone all’interno di un circolo ricreativo apparentemente chiuso.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato essenziale nello scoprire un assembramento che ha visto venti persone intrattenersi all'interno del locale consumando bevande e alimenti. I presenti, da evidenziare, erano tutti privi di mascherina; sono stati identificati e poi sanzionati.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato essenziale nello scoprire un assembramento che ha visto venti persone intrattenersi all’interno del locale consumando bevande e alimenti. I presenti, da evidenziare, erano tutti privi di mascherina; sono stati identificati e poi sanzionati.

Taranto, in venti all’interno di un circolo ricreativo: erano senza mascherina

È successo a Taranto, in Puglia. All’interno del circolo ricreativo sito in via Mazzini, apparentemente chiuso, venti persone senza mascherina mangiavano e bevevano. Nella cittadina pugliese “si registrano numerose sanzioni per mancato utilizzo della mascherina”, rivela l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino.

Durante le verifiche di routine sul territorio, i carabinieri hanno constatato la resistenza dei cittadini a osservare le regole anti covid. “Proviamo a sensibilizzare il rispetto delle norme con il valido ausilio dei volontari di Protezione Civile”, afferma Cataldino, “ma il più delle volte la sanzione diventa l’unico strumento”.

A Taranto, solo la Polizia Locale ha effettuato nelle ultime settimane 58 sanzioni, 12 sequestri e 8 fermi per violazioni al codice della strada e quasi 100 sanzioni in ragione delle norme Covid nazionali e locali.

