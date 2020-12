Nocera, una neonata muore denutrita: la madre non usciva per il Covid. La piccola di soli 29 giorni è arrivata in ospedale in condizioni disperate visto che non riceveva più latte

Purtroppo quando si fanno le raccomandazioni per il rischio di contagio da coronavirus non si tengono spesso presente i risvolti psicologici nelle persone. Un eccessivo allarmismo non viene recepito da tutti nello stesso modo e possono portare a delle conseguenze altrettanto pesanti. E’ quanto accaduto a Nocera Inferiore, dove una neonata di soli 29 giorni è deceduta a causa della denutrizione. La piccola, figlia di una coppia di Angri (nel Salernitano), era stata portata in ospedale in condizioni già critiche e ha perso la sua battaglia per la sopravvivenza. E’ stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale per alcuni giorni nel tentativo di essere rianimata. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto immediatamente un’inchiesta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Palermo, neonata abbandonata in ospedale perchè positiva al coronavirus

Nocera, una neonata muore denutrita: la madre non aveva chiesto aiuto perchè spaventata dal Covid

La madre della piccola aveva difficoltà nell’allattare la figlia di soli 29 giorni. Nonostante questo non ha chiesto aiuto ai medici e non sarebbe uscita per cercare del latte alternativo. Tutto ciò a causa della sua paura spropositata per il Covid. Secondo quando riportato dal quotidiano La Città di Salerno, la donna non usciva di casa da tempo, per evitare di essere contagiata. Dopo aver visto gli effetti della malnutrizione sulla sua neonata, lei e il compagno hanno deciso venerdì scorso di presentarsi al Pronto Soccorso nel presidio dell’ospedale Umberto I di Nocera. A quel punto però, la piccola era già in condizioni davvero critiche e non c’è stato più nulla da fare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Donna positiva partorisce in casa, ma la neonata muore: indaga la Procura