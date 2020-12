Morto Michael Antonelli, il ciclista aveva solo 21 anni

A soli 21 anni è morto il ciclista Michael Antonelli che, nel 2018, ebbe un grave incidente nella Firenze-Viareggio

E’ morto a soli 21 anni, compiuti solamente il 30 novembre scorso, il ciclista Michael Antonelli. Il ragazzo è deceduto all’ospedale di San Marino, dov’era ricoverato per una grave crisi respiratoria a due anni e quattro mesi dall’incidente del 15 agosto del 2018 che lo vide vittima alla 73esima edizione della Firenze-Viareggio.

Morte Michael Antonelli, il cordoglio del suo team

Michael gareggiava, fino a prima dell’incidente, gareggiava con il team della Mastromarco Sensi Nibali. Il ragazzo cadde dopo 91 km di corsa, precipitando in un dirupo, per poi essere trasportato all’ospedale Careggi di Firenze in gravi condizioni.

Ciao Michael, il tuo ricordo resterà per sempre con noi… ❤️♾ Tutta la squadra Mastromarco Sensi Nibali si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. pic.twitter.com/j5kyWWcZxM — MASTROMARCO SENSI NIBALI (@TeamMastromarco) December 3, 2020

