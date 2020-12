Il caso legato all’esame falsificato di Suarez potrebbe arrecare gravi ripercussioni sulla società bianconera. Gli scenari.

La Procura di Perugia nella giornata odierna ha diramato un comunicato con il quale informa della sospensione di alcuni membri appartenenti all’Università per stranieri di Perugia che sono risultati coinvolti nel caso Suarez. L’attaccante uruguaiano avrebbe sostenuto un esame “falsificato” al fine di ottenere la cittadinanza ed il conseguente passaporto.

La Juventus avrebbe favorito attraverso alcuni suoi dirigenti ad accelerare la procedura per permettere così al giocatore di poter vestire la maglia bianconera. Ma cosa rischia la Juventus se dovessero risultare vere tali insinuazioni?

Esame Suarez, cosa rischia la Juventus: dall’ammenda alla retrocessione

Sicuramente la pena per la società bianconera sarebbe stata maggiore nel caso in cui Suarez sarebbe stato tesserato dalla Juventus, ma nonostante tutto gli scenari sono vari e vanno da una semplice ammenda alla retrocessione.

Come riporta Panorama, se la vicenda legata all’esame Suarez dovesse andare avanti, la Juventus potrebbe rischiare grosso. Secondo il Codice di Giustizia sportiva che si occupa dei tesseramenti, in questi casi “si va da sanzioni molto lievi come ammenda o anche a penalizzazioni, retrocessione, esclusione dal campionato o blocco del mercato per due finestre consecutive“.

Le ipotesi sono molteplici e tutto dipenderà dagli sviluppi della vicenda e dal modo in cui la società bianconera si difenderà, ma dato il mancato tesseramento di Suarez la Juventus potrebbe andare incontro a una semplice ammenda.

