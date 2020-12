Diletta Leotta cambia look, ma si apre l’accappatoio – FOTO

Diletta Leotta cambia look e si mostra in un post Instagram, ma è un altro il particolare che non passa inosservato ai fan

Nuovo look per Diletta Leotta che su Instagram mostra di aver cambiato taglio di capelli e lo fa con una foto in primo piano. E’ però un altro il particolare che non passa inosservato ai suoi milioni di fan. La bella conduttrice, infatti, indossa un accappatoio che si apre in una scollatura molto profonda che scopre il suo decollété. Nemmeno a dirlo, il post in pochi minuti è stato inondato di like e commenti. Questo post sancisce anche quota 2000 di quelli pubblicati da quando ha aperto il proprio profilo.

LEGGI ANCHE—> Belen Rodriguez si toglie il reggiseno e prova a coprirsi: spettacolo! – FOTO

Diletta Leotta abbraccia il suo vero amore

Diletta Leotta, dopo la storia finita con il pugile Daniele Scardina, ha un nuovo amore. E’ lei stessa a presentarlo sui social, mostrandosi abbracciata a lui in un post di Instagram. Non si tratta però di un uomo, bensì di…un cane. E’ il suo cucciolo di yorkshire il suo “vero amore”, come da sua stessa ammissione. (Per vedere il post clicca qui). Lo si dice ed è vero, gli animali sono in grado di colmare tutti i nostri vuoti affettivi e lo sanno fare davvero al meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

LEGGI ANCHE—> Wanda Nara, lato B scultoreo: ma cosa sono quelli? – FOTO