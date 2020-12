Covid Usa, numeri impressionanti: 210mila nuovi casi e 2.900 morti

La situazione Covid in Usa fa registrare numeri da capogiro. In solamente 24 ore rilevati 210mila nuovi casi ed oltre 2.900 morti.

Altro giorno nero per gli Usa e la pandemia di Covid-19. Infatti stando ai dati riportati dalla John Hopkins University, in solamente 24 ore sono stati rilevati oltre 210mila nuovi contagi e più di 2.900 morti. Numeri da capogiro che portano il sistema sanitario al collasso. Infatti nessun paese ha mai fatto registrare numeri così alti in solamente 24 ore. Una situazione, quella degli Usa, che mette tantissima pressione sull’arrivo del vaccino.

Nella serata di ieri, inoltre, l’esperto virologo Anthony Fauci è tornato sui suoi passi, scusandosi con la Gran Bretagna per aver giudicato frettoloso l’ok al vaccino di Pfizer. Infatti il virologo ha affermato che appena passerà la revisione della Food and Drug Administration (Fda), il farmaco verrà implementato anche negli Usa. Andiamo invece a vedere le parole di Biden sulla situazione pandemica.

Covid Usa, Biden: “Vaccino al via appena ci sarà l’ok di Fauci”

Sulla situazione pandemica negli Usa è intervenuto anche il presidente eletto Joe Biden. Infatti stando alle parole del democratico, uno dei suoi primi piani sarà una proposta bipartisan per superare lo stallo sui nuovi aiuti. Inoltre sempre il 46esimo presidente degli Usa ha parlato di circa 900 miliardi di dollari in aiuti economici, per contrastare appunto l’impatto della pandemia sull’Economia del paese.

Per il presidente tutto ciò non è sufficente, ma è comunque un buon inizio. Inoltre Biden ha fatto chiarezza anche sulla futura amministrazione. Infatti c’è tutta la volontà di Biden di mantenere Anthony Fauci nella sua amministrazione ed appena il virologo darà l’ok, inizierà anche la somministrazione del vaccino.

Inoltre sempre il prossimo presidente ha annunciato che con lui diventerà obbligatorio indossare la mascherina in uffici pubblici e nelle facility per il trasporto. Così gli Usa affrontano il periodo più critico della pandemia, in attesa dell’ok della FdA sul vaccino contro il virus che ha bloccato il mondo intero.

