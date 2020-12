Covid, Oms pronta a lanciare i certificati elettronici di vaccinazione

Sulla situazione Covid torna a parlare l’Oms. Infatti l’Organizzazione Mondiale è pronta a valutare i certificati elettronici di vaccinazione.

L’autorizzazione di Londra al Vaccino Covid di Pfizer ha smosso l’Oms che si è subito mossa per valutare l’approvazione del Regno Unito. Infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità è pronta a valutare i certificati elettronici di vaccinazione. In merito, infatti, il presidente dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus attraverso una nota ha lanciato: “Stiamo valutando attentamente l’utilizzo della tecnologia nella risposta al coronavirus e una possibilità è come lavorare con i Paesi membri nella direzione di un certificato elettronico di vaccinazione“.

Una scelta chiara quella dell’Oms che prova a dare una svolta alla curva pandemica, lanciando il certificato di vaccinazione. Inoltre l’inizio della somministrazione del farmaco in Gran Bretagna potrebbe dare importanti indicazioni sull’efficacia dapprima dell’approvazione da parte dell’Ente regolatore del farmaco Europeo (Ema). Andiamo quindi a vedere le nuove linee guida dell’Oms nella lotta contro la pandemia.

Covid, Oms: le nuove linee guida sulla mascherina

Nei giorni scorsi, l’Oms ha lanciato anche le nuove linee guida sull’uso della mascherina. Infatti l’Organizzazione ha fatto chiarezza sul come utilizzare il principale strumento di protezione, attraverso una nota in cui afferma che prima di indossare la mascherina e dopo averla tolta, bisogna igienizzare le mani. Infatti stando all’Oms l’uso appropriato, la conservazione, la pulizia e lo smaltimento corretti sono essenziali per garantire che le mascherine siano efficaci.

Inoltre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato tutti ad indossare la mascherina in negozi, nei luoghi chiusi e negli spazi all’aperto dove non c’è distanziamento. Per chi è ad alto rischio di contagio, sarà necessario indossare le mascherine chirurgiche, mentre lo strumento dovrà essere indossato in casa anche quando si riceveranno degli ospiti. Infine, nel documento dell’Oms c’è anche la raccomandazione di non usare lo strumento di protezione quando si farà Sport e sarà importantissimo non riutilizzare le mascherine monouso.



