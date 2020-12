Covid-19, Facebook contro le fake news: rimosse quelle sui vaccini

Mark Zuckerberg si sta impegnando nella lotta alla disinformazione, Facebook elimina le fake news inerenti al vaccino contro il Covid-19

Mark Zuckerberg è uno dei pionieri – o almeno ci prova – della disinformazione online. Durante la campagna elettorale negli Stati Uniti ha impedito che, false informazioni sulle stesse fossero diffuse per evitare di influenzare il voto degli americani. Il proprietario di Facebook ci tiene al fatto che il suo social sia libero e per niente inquinato da fake news.

Tuttavia, è oggettivamente evidente che è da Facebook che partono la maggior parte delle bufale: proprio nelle ultime ore, è dal social che è comparsa la notizia della morte del conduttore Pippo Baudo, prontamente smentita. È per questo che, la Facebook & Co. si impegna ad evitare che la piattaforma diventi un piazzale libero per qualche burlone, specialmente se si tratta di cose molto serie.

Covid-19, la nuova battaglia di Facebook: rimuovere le fake news sul vaccino

Un altro argomento importante come il vaccino anti-covid deve essere controllato, anche online dove le notizie viaggiano alla velocità della luce. Proprio per questo motivo, gli ingegneri addetti ai lavori della Facebook & Co. stanno mettendo a punto un piano per impedire la diffusione di fake news sul social per contrastare la disinformazione online. Non sarà semplice, ma un algoritmo permetterà di individuare tutti i post che riguardano l’argomento per poterli passare in rassegna.

Il requisito fondamentale di una bufala, per essere ritenuta tale, è quello di essere stata confutata da un esperto. Lo stesso Facebook – ed a seguire tutti gli altri social – ha messo per primo, a disposizione dei propri utenti, un centro d’assistenza Covid-19, in modo da poter leggere tutte le notizie senza incorrere in fake news.