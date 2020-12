La Juventus potrebbe aggiudicarsi il centrocampista rossonero a prezzi modici se il giocatore non trova l’intesa per il rinnovo.

Frank Kessie è il motore del centrocampo del Milan, insostituibile e il più utilizzato da mister Stefano Pioli. L’ex Atalanta ha disputato 16 gare su 17, tra campionato e coppe e le sue prestazioni sono sempre costanti e superlative.

Il numero 79 rossonero è esploso del tutto sotto la guida di Stefano Pioli e insieme a Bennacer è uno dei migliori uomini a disposizione del tecnico per la mediana. Il classe 1996 ha sempre vantato numerosi estimatori, ma durante la sessione di mercato estiva Inter e Juventus proveranno l’assalto.

Calciomercato Juventus, rinforzo con i saldi per il centrocampo: di chi si tratta

Sul taccuino di Fabio Paratici il nome di Frank Kessie è presente da molto tempo. Il centrocampista ivoriano piace molto alla società bianconera e, l’ipotesi di acquistarlo ai saldi estivi rende ancora più appetibile l’acquisto.

Il numero 79 del Milan ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e Paolo Maldini vorrebbe blindare il giocatore almeno fino al 2025. Attualmente Kessie percepisce un ingaggio di 2,5 milioni di euro all’anno e l’ivoriano chiede un adeguamento a 3,5.

La società meneghina spinge per il rinnovo, ma qualora il giocatore decida di non accettare l’offerta verrà ceduto già nel corso della sessione di mercato estiva. Nel caso in cui si concretizzasse questo scenario il club di Via Aldo Rossi chiederà non meno di 15 milioni di euro per Kessie.

