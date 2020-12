Calciomercato Juventus, addio a Pirlo: arriva il sostituto con tre acquisti

Calciomercato Juventus: Andrea Pirlo è già sulla graticola e potrebbe già lasciare la panchina bianconera a fine stagione. Pronto il sostituto con tre acquisti al seguito

La Juventus ha molta fiducia in Andrea Pirlo ed è cosciente che questa sia la sua prima avventura, tra l’altro non priva di pressioni, ma ciò nonostante la dirigenza potrebbe sollevarlo dall’incarico in caso di pessimi risultati. A Madrid c’è Zinedine Zidane, sogno di Nedved e Paratici, che è sulla graticola per il cattivo inizio di stagione. Il francese verrà esonerato in caso di mancata qualificazione agli ottavi di Champions League. proprio lui la prossima stagione, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, sedere sulla panchina della Juventus e ritrovare il suo vecchio amico Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, tre acquisti top con l’arrivo di Zidane

Zinedine Zidane, al suo arrivo, potrebbe chiedere tre colpi. Il primo sarebbe Fabian del Napoli, il quale appare un affare complicato vista la rivalità tra le società. Comunque, a fronte di un’offerta da 70-80 milioni di euro, De Laurentiis potrebbe comunque cedere. Un altro calciatore sarebbe, per ciò che riguarda la difesa, Ibanez della Roma. Il costo del cartellino, in questo caso, è di 30-35 milioni di euro ed andrebbe a soddisfare l’opera di ringiovanimento del reparto che conta il 36enne Chiellini ed il 33enne Bonucci. L’ultimo obiettivo, stavolta proveniente dall’estero, è Odsonne Edouard del Celtic che vale circa 20 milioni di euro.

