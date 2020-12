Calciomercato Inter, in arrivo un rinforzo importante: è un big della Serie A. Antonio Conte ha individuato la pedina giusta a centrocampo per fare il definitivo salto di qualità

Antonio Conte ha le idee chiare su come rendere la sua Inter finalmente vincente. Qualche aggiustamento a centrocampo nel mercato di gennaio e la squadra può prendere il volo verso lo scudetto. L’obiettivo europeo è ancora in ballo ma un pareggio tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach rovinerebbe tutto, ammesso di battere lo Shakhtar. Ecco quindi che le forze sono tutte orientate verso la Serie A. Le difficoltà della Juve e il sostanziale equilibrio tra le altre grandi, rende il campionato una possibilità concreta. A ai nerazzurri manca ancora qualcosa. Il tecnico leccese ha trovato un nuovo equilibrio contro il Sassuolo schierando Barella al centro della mediana. Vidal e Gagliardini hanno svolto il lavoro di mezzali pure, con compiti di inserimento. Proprio qui si può crescere di qualità mettendo vicino al cileno un altro top player, per completare il reparto con Brozovic e Sensi (quando starà bene). Il nome individuato da Marotta e avallato da Conte è quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese.

Calciomercato Inter, in arrivo un rinforzo importante: Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul è per rendimento uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Il 26enne argentino ha raggiunto nelle ultime due stagioni la completa maturazione, diventando più di un semplice trequartista. Si è completato dal punto di vista tattico, ricoprendo il ruolo di interno e organizzando alla grande il gioco anche da dietro. Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese lo reputa incedibile a gennaio, ma di fronte a un’offerta di 35 milioni di euro potrebbe trattare. L’Inter dal canto suo deve prima liberarsi dei cartellini di Nainggolan, Vecino e soprattutto Eriksen. Su quest’ultimo ci sono diversi grandi club di Premier League e la sensazione è che alla fine una sistemazione si troverà. Gli altri due sono seguiti sia in Italia che all’estero, ma hanno ingaggi piuttosto pesanti da piazzare. Raccolto il tesoretto necessario, Marotta e Ausilio regaleranno a Conte il talentuoso argentino, con il quale c’è già un’intesa di massima sull’ingaggio. A breve sono attese ulteriori novità.

