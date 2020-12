Calciomercato Inter, c’è l’erede di Handanovic: il nome caldo

Calciomercato Inter, scelto l’erede di Handanovic: il nome caldo arriva dall’estero ma c’è un’alternativa che arriva dalla Serie A



Non è solo per le critiche che ha ricevuto ultimamente, anche dai tifosi, ma perché è arrivato il momento di ringiovanore la Rosa. Per questo l’Inter sta lavorando sul nome del sostituto di Samir Handanovic e il cerchio sta per stringersi.

Nella rosa dei nomi ne spunta uno nuovo, quello del 26enne portoghese Rui Silva che oggi gioca nel Granada in Liga. La squadra spagnola è una delle più belle sorpresa di Europa League e il merito è anche del suo numero uno che è in rapida ascesa.

Il portiere andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club la prossima estate e non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare. E con il fatto di potersi muovere a parametro zero sta per diventare uno dei più ambiti, anche per la Serie A. Ci sta pensando l’Inter, secondo il sito ’90min’, ma non solo.

In Italia infatti anche la Lazio e la Roma (non solo per la presena di Fonseca) gli hanno messo gli occhi addosso. In più Rui Silva è enbtrato ormai in pianta stabile a far parte del giro della Nazionale. Nelle prossime settimane sapremo qualcosa in più.

Mercato Inter, c’è un altro portiere per il quale Ausilio è pronto a fare follie

Intanto però l’Inter non può farsi trovare impreparata e ha già pronta un’altra carta nel mazzo. Perché nonostante una richiesta importante da parte del suo attuale club, è in Serie A il probabile erede di Handanovic.

Il ds Ausilio è rimasto folgorato da tempo da Juan Musso, numero uno dell’Udinese e pronto a diventarlo anche nella nazionale Argentina. Da quando è arrivato in Italia ha fatto passi da gigante, maturando come giocatore e come uomo. Oggi Musso è pronto per fare il grande salto in una squadra da Champions League e in effetti le pretendenti non mancano. Sicuramente l’Inter che poteva già chiudere la scorsa estate, ma anche il Paris Saint Germain, perché Leonardo ha sempre un occhio di riguardo per il nostro campinato.

Tutti quelli che vogliono Musso però dovranno confrontarsi con le richieste dell’Udinese che per il suop gieiellino non chiede meno di 30 milioni di euro. Un prezo importante per un portiere, ma in linea con le quotazioni dei big che giocano in Europa. E lui in effetti lo sta diventando. Ma intanto Conte vuole due top players dalla Premier League, il mercato è sempre aperto.