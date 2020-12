Alessia Marcuzzi sfida il freddo: nulla giù la camicia – FOTO

Alessia Marcuzzi sempre super sexy via social. E questa volta ha sfidato anche il freddo intenso di questi giorni per realizzare il suo nuovo shooting. Il risultato è mozzafiato…

Nuda in mezzo al freddo. E’ così che appare la sexy Alessia Marcuzzi nel suo ultimissimo shooting. Non totalmente nuda ovviamente, ma riparata comunque appena da un body e una camicia leggerissima al di sopra indossando i suoi indivisibili tacchi. Un look non proprio idoneo a clima e luogo, tanto che la stessa show-girl ci scherza sopra: “Così. Giusto perché fa freddo”, scrive via Instagram dove lo scatto nel frattempo è stato parecchio apprezzato.

Alessia Marcuzzi sfida il freddo col nuovo shooting

“Ale così non vale”, scrive qualcuno. “Top” e “che gambe”, qualcun altro. Nello scatto infatti, malgrado il gioco del vedo e non vedo, si intravede il meraviglioso stacco di coscia che ha fatto innamorare da anni milioni e milioni di italiani. Tanti altri avrebbero gradito anche una panoramica frontale e non soltanto laterale dell’istantanea, ma purtroppo la modella romana non ce l’ha fornito.

Marcuzzi che oggi si è dilettata con vari scatti all’aperto e con differenti outfit. Attraverso le proprie storie, infatti, la 48enne ha mostrato tutto il lavoro svolto nella giornata odierna tra pose e sorrisi. E tra le varie immagini non ha nascosto, appunto, anche l’intenso freddo. Come intuibile, del resto, tutti gli abiti indossati sono stati particolarmente scollati…

