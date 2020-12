WhatsApp, il nuovo progetto è pronto: tutte le novità del 2021

L’applicazione di messaggistica più usata al mondo, WhatsApp, è pronta a lanciare un nuovo progetto, andiamo a vedere le novità in ballo.

Il 2020 è stato un anno di cambiamenti, non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista tecnologico. Sono diverse le app rivoluzionate ed una su tutti è WhatsApp, pronta ad aprire l’anno nuovo con un progetto rivoluzionario. Infatti durante quest anno, abbiamo visto come l’app di messaggistica si sia rinnovata per rimanere al passo con i competitors.

Abbiamo visto l’arrivo degli stickers animati per poi passare alle videochiamate con ben 50 utenti, l’app ha quindi mostrato interesse nel cambiare per non essere scavalacata, copiando anche caratteristiche di altre applicazioni. Ma il 2021 sarà ancora più importante per l’applicazione, con gli sviluppatori pronti a portare ulteriori novità. Infatti già sono stati annunciati i messaggi che si autodistruggeranno, copiando una funzione di Telegram. Ma andiamo a vedere il progetto che più entusiasma gli sviluppatori.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Whatsapp, aggiornamento per gli iPhone: tutte le novità

Oramai è noto il legame tra WhatsApp e Facebook, con Mark Zuckerberg che ha acquisito l’app di messaggistica nel 2014. La vicinanza tra le due app potrebbe affiatarsi ancora di più nel corso dei prossimi mesi. A portare alla luce il possibile aggiornamento, come sempre, ci ha pensato il profilo Twitter di WABetaInfo. Infatti il profilpo Twitter ha rivelato il leak, che vedrebbe l’implementazione di una superchat.

L’obiettivo degli sviluppatori è creare un’applicazione in cui possano influire tutte le app gestite da Zuckerberg. E quindi saranno riunite insieme le chat di WhatsApp, Facebook e Instagram. Quindi il principale obiettivo è creare un unico centro per tutte le conversazioni delle tre applicazioni, andando quindi ad unire i tre social network.

L’upgrade annunciato da WABetaInfo ha già diviso gli estimatori di WhatsApp. Infatti c’è una folta schiera di utenti che non apprezza la rivoluzione messa in atto dall’applicazione. Sono sempre più gli utenti che hanno chiesto l’indipendenza assoluta dell’app di messaggistica dagli altri Social, con il nuovo progetto che quindi potrebbe essere cestinato.

📄 WhatsApp is going to update their Terms of Service in 2021.

WhatsApp will announce their updated Terms of Service using a particular in-app announcement banner, on iOS and Android!https://t.co/A75i5hp7Wk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2020