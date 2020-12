Wanda Nara, lato B scultoreo: ma cosa sono quelli? – FOTO

L’ennesima foto di Wanda Nara ha fatto impazzire gli oltre sette milioni di seguaci che ha su Instagram: lato b in mostra

Wanda Nara si mostra per l’ennesima volta in una mise alquanto accattivante, facendo impazzire milioni di fan su Instagram. L’ultimo scatto dell’argentina la vede stesa su un divano, intenta a provare degli elettrostimolatori, con uno slip aderente nero. Il lato b della modella è, infatti, totalmente scoperto. Questo ha acceso le fantasie di molti uomini che l’hanno inondata di complimenti nei commenti sotto il post.

Wanda Nara, bella che fa discutere

Wanda Nara è consueta mostrare le sue grazie, spesso per lavoro ed a volte per diletto. Questo, oltre che renderla apprezzata da molti uomini, la mette costantemente al centro delle polemiche. Dell’estate scorsa l’ultimo, a causa della foto che si era fatta scattare al lato b da suo figlio, minorenne. Lei non ha mai risposto alle aspre critiche e continua ad andare per la sua strada…del resto in molti apprezzano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

