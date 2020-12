TikTok, top 100 video virali dell’anno: la lista completa

TikTok ha sfondato ogni record d’utilizzo di un social ed ha messo in rete la maggior parte dei video virali che ricordiamo di questo 2020

TikTok è diventato il social più utilizzato del mondo. La piattaforma cinese ha sbancato qualsiasi mercato e questo non è andato giù ai nemici americani, tanto che, Donald Trump si è inventato una causa per bandire l’utilizzo del social negli Stati Uniti. Nonostante in tanti – specialmente i più adulti – pensano che sia solo un’ennesima perdita di tempo per i ragazzi, in realtà la piattaforma presenta un perfetto mix di video stupidi e video significativi, nonché culturali.

Grazie al social, infatti, sono partite tantissime challenge, alcune molto banali, altre molto significative (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE). La ByteDance ha voluto stilare una Top 100 dei video virali che sicuramente avrete visto in giro sul web.

TikTok, Top 100 video virali dell’anno

Al primo posto c’è questo video che rientra tra quelli banali, ma che avrete sicuramente sentito canticchiare a qualcuno per strada, in un negozio, o a vostro figlio. Più di 43 milioni di ‘mi piace’, hanno reso famosa una giovane statunitense del 2001.

Questo è un altro video che ha scatenato l’ilarità del web. Un uomo in skateboard sulle note di Dreams dei Fleetwood Mac che sorseggia del succo al mirtillo. La sua popolarità si è diffusa così velocemente che è stato imitato in tutto il mondo.

La popolarità del social è arrivata anche ai più adulti ed anche ai personaggi famosi. Uno di questi è Nev Schulman, famoso per il programma Catfish – false identità su MTV. Proprio l’attore statunitense non perde occasione per ricordare di non cascare in profili fake perché pericoloso.

Come poteva mancare la star della piattaforma Charli D’Amelio?

