San Martino in Strada, incidente mortale: la vittima è un pedone di 64 anni. L’episodio tragico si è verificato poco dopo le 18 di mercoledì 2 dicembre

Un tragico incidente si è verificato a Forlì, in zona San Martino in Strada, poco dopo le 18 di mercoledì 2 dicembre. Esattamente in viale dell’appennino 392, vicino ad una Farmacia. Un investimento stradale in cui ha avuto la peggio un pedone di 64 anni. Antonio Andreola, questo il nome della vittima, era residente nella zona da anni. Stava attraversando la carreggiata quando è stato centrato in pieno da un’auto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, con i sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto, provando a soccorrere la vittima con l’ambulanza attrezzata per la rianimazione. Purtroppo però, per il 64enne non c’era più nulla da fare. E’ deceduto praticamente sul colpo.

San Martino in Strada, incidente mortale: la vittima è un pedone di 64 anni

Ad indagare sulla dinamica del tragico incidente sono intervenuti gli agenti della pattuglia infortunistica della Polizia Locale di Forlì.

Le prime ricostruzioni del sinistro hanno rivelato come un 56enne, alla guida di una Seat, sia il responsabile dell’investimento del pedone. Stava viaggiando su via Dell’Appennino da monte verso il centro cittadino di Forlì. All’altezza del civico 392 ha travolto l’uomo di 64 anni che stava attraversando la strada, a quanto pare sulle strisce. Nella carambola, la vittima è finita sul parabrezza della vettura, venendo sbalzato a terra a distanza di almeno trenta metri dal punto dell’impatto. Il responsabile, ora accusato di omicidio stradale, è anch’egli residente a San Martino in Strada.

