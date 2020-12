Nuovo Dpcm 3 dicembre, Conte: “Regioni ancora colorate”

Nuovo Dpcm 3 dicembre, il premier Conte: “Regioni ancora colorate, kle mkisure saranno in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio



Nessuna concessione alle regioni e agli italiani. Il nuovo Dpcm 3 dicenmbre firmato da Giuseppe Conte non permetterà grosse concessioni. Dal 21 al 6 gennaio regole strette per vitare che l’Italia con le feste natalizie di mezzo possa entrare nella terxza fase della pandemia a gennaio.

Quindi le regioni continueranno ad essere ancora colorate e divise in fasce come oggi, con poche eccezioni. Nessuno spostamento possibile tra comuni diversi ma lo potranno fare quelli che hanno bisogno di ricongiungersi con le loro famiglie e per lavoro o per studio vivono lontano. Confermnatol anche ul coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino, pranzi e cenoni limitati al nucleo familiare stretto senza inviti per gli amici.