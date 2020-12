Juventus, infortunio per una stella del club: il giocatore finisce ai box

Infortunio per una stella della Juventus, costretta a rimanere ai box nelle prossime settimane: ecco quando potrà rientrare

La Juventus e Andrea Pirlo possono sorridere dopo la convincente vittoria di ieri sera in Champions League contro la Dinamo Kiev. I bianconeri hanno giocato bene e, grazie al solito Cristiano Ronaldo, tengono ancora aperta la possibilità di chiudere il girone al primo posto. Ci sarà da battere il Barcellona e sperare in una determinata combinazione di gol fatti e subiti per la differenza reti.

Serata meno fortunata per Merih Demiral quella di ieri. Il difensore turco è stato costretto a uscire nel corso del match, e poco fa è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Juventus. “Il giocatore si è sottoposto agli accertamenti presso il J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale alla coscia destra. Nuovi esami saranno effettuati tra 10 giorni” si legge nel testo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa per l’attacco: è un ex Milan

Juventus, ecco quando potrà rientrare Demiral

Ennesimo problema fisico per Merih Demiral, costretto a rimanere ai box dopo l’infortunio procurato ieri sera in Champions League contro la Dinamo Kiev. Il difensore della Juventus si è sottoposto poco fa agli accertamenti del caso al J Medical, che ne hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia destra. In attesa dei nuovi controlli tra 10 giorni, l’ex Sassuolo salterà sicuramente il derby contro il Torino, ma anche le sfide con il Barcellona e il Genoa.

Ancora da capire se potrà recuperare prima della breve sosta natalizia, o se sarà costretto a rivedere il campo nel 2021. Intanto, il resto della squadra si è allenata questa mattina in vista del derby della Mole.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Gattuso pronto al rinnovo: le cifre del nuovo accordo