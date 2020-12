Haaland, numeri pazzeschi a soli 21 anni: l’attuale valore di mercato

Numeri incredibili per Haaland che vede crescere il suo valore di mercato a una velocità mai vista prima.

Che Erling Haaland fosse un astro nascente del calcio di certo non è una notizia, trattandosi oltretutto di uno status che ha acquisto molto prima di trasferirsi al Borussia Dortmund. Ma adesso, le sue prestazioni e i suoi numeri, iniziano a farci pensare che più di una semplice promessa, stiamo parlando di un campione vero e proprio. D’altronde, sono i numeri a parlare per lui. Tra Salisburgo e Borussia Dortmund, l’attaccante fino a questo momento ha realizzato 51 gol in 53 partite ufficiale. Cifre che fino a questo momento, pensavamo potessero appartenere solo ai nostri due alieni del calcio Messi e Cristiano Ronaldo.

Haaland, i suoi numeri in Champion’s League sono incredibili

Ma Haaland è persino riusciti a superare i due alieni in Champions League, dove ha realizzate la bellezza di sedici gol in 12 incontri ufficiali. E per chi avesse ancora qualche dubbio sulla precocità e la potenza di questo talento, non deve dimenticarsi che alla loro età Messi e Ronaldo ci avevano messo rispettivamente 28 e 51 per arrivare a siglare quattordici reti nella massima competizione europea. Inevitabile che con questo rendimento, e considerato che parliamo di un ragazzo di soli 21 anni, il suo valore di mercato abbia subito un’impennata a dir poco spaventosa. E difatti l’Osservatorio Cies ha stimato che soltanto nell’ultimo mese, il suo valore è cresciuto di 35 milioni. Se dunque a inizio ottobre il suo valore di mercato era di 120 milioni, oggi ha già toccato quota 155 milioni.

