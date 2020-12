Guendalina Tavassi al centro benessere: spunta un dettaglio bollente come si vede nelle ultime Storie pubblicate su Instagram. La 34enne romana dimostra di possedere un corpo davvero da favola.

Guendalina Tavassi torna sotto i riflettori. La 33enne romana, che qualche giorno fa è stata hackerata, continua a riscuotere un grandissimo successo su Instagram e non solo grazie al suo straordinario fascino. Le sue foto raccolgono sempre tantissimi like, al pari delle sue Storie che riscuotono continuamente un grande successo per via del suo corpo mozzafiato. L’ex concorrente del Grande Fratello è bellissima e non fa nulla per nasconderlo, anzi.

Guendalina Tavassi al centro benessere, che spettacolo: ecco il Video

Nelle ultime Storie pubblicate, si vede la splendida Guendalina Tavassi rilassarsi in un centro benessere della Capitale per una seduta di elettrostimolazione. La ragazza romana è davvero attraente e l’attenzione dei suoi fan, ad un certo punto, viene catturata dal suo fantastico lato B che appare in lontananza. Pochissimi secondi che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione del popolo maschile dei social network. Ecco il Video con le ultime Storie pubblicate da Guendalina Tavassi su Instagram:

