Elodie esagerata allo specchio: indossa solo l’intimo – VIDEO

Elodie infiamma i social dopo aver pubblicato un video che la ritrae in intimo.

La bellissima Elodie, dopo aver risposto ad alcune domande fatte dai suoi fai su Instagram su temi che andavano dalla marijuana a Salvini, passando per la psicoterapia, festeggia un traguardo con tutti i suoi fan su Instagram. “Sono orgogliosa di essere la donna più ascoltata su Spotify Italy nel 2020″. Un vero e proprio successo meritato per la cantante emersa grazie al talent show di Amici.

Un risultato questo davvero importante per Elodie che ha desiderato sottolineare, possibile solo grazie all’affetto dei suoi fan, che le sono stati sempre vicini. Il traguardo, più che meritato, posiziona l’ex concorrente di Amici ai vertici della musica italiana.

Elodie è amata dal pubblico non solo per la sua straordinaria voce, ma anche per la sua bellezza non comune. La cantante con il suo fisico mozzafiato e con la sua bellissima voce riesce a stregare tutti.

Oggi, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram Elodie si mostra in intimo e i fan impazzisco dinanzi alla visione che è sicuramente un piacere per gli occhi. Di seguito il video pubblicato sui social.

