Coronavirus, Germania: lockdown light esteso fino al 10 Gennaio

Coronavirus, la Germania ha deciso di estendere il lockdown light fino a Gennaio a causa del continuo aumento del numero di contagi.

La Germania, ha deciso di estendere il lockdown light iniziato il 2 Novembre fino alla data del 10 Gennaio 2021. Una decisione arrivata al termine di un incontro per discutere della pandemia, che si è tenuto tra la cancelliera Merkel e i sedici premier dei Lander tedeschi. A darne l’annuncio è stata la Merkel in videoconferenza spiegando che la nazione si trova al momento molto lontana dal poter considerare gestibile la situazione dei contagi e che oltretutto, se la situazione non migliora, si potrebbe decidere di adottare soluzioni ancora più rigide. Il lockdown light varato dal governo il mese scorso aveva disposto la chiusura di ristoranti e bar, inserendo diverse limitazioni per gli esercizi commerciali rimasti aperti. Le scuole però sono state lasciate aperte.

Coronavirus, Merkel: “Vaccino luce in fondo al tunnel”

La speranza dunque è che il vaccino contro il coronavirus possa essere disponibile al più presto per mettere fine a una pandemia che sta mettendo in difficoltà il mondo intero. Alcuni giorni fa la Merkel parlando al Bundestag ha dichiarato che “il vaccino rappresenta la luce alla fine del tunnel, anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati e bisognerà tenere duro“. La cancelliera ha poi rivendicato che il lockdown light imposto nella nazione è riuscito a impedire che la situazione degenerasse anche si tratta di “un successo iniziale, ma non è ancora un successo sostenibile. L’inversione di tendenza urgentemente necessaria nei tassi di infezione non è stata ancora raggiunta. Il nostro obiettivo è e rimane quello di ridurre il numero di infezioni, in attesa che la grande maggioranza della popolazione venga vaccinata”.

