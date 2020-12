Coronavirus, bollettino 3 dicembre: 23.225 contagi e 993 morti

L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese.

In Italia i contagi da coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Dalla mezzanotte è entrato in vigore il nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata del 4 novembre scorso. Il decreto ministeriale prevede la divisione dell’Italia in 3 zone: verde, arancione e rossa. Oggi i casi accertati salgono di poco sopra i 23mila contagi.

Coronavirus, bollettino dicembre: 23.225 contagi e 993 morti

Nella giornata di ieri si erano registrati 20709 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino del 3 dicembre, in Italia il numero di contagiati sale a 23.225 positivi su 226.729 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 993, mentre il numero di guariti è di 23474. Il numero di persone in terapia intensiva sale a 19 mentre il numero di ricoveri a 682.

• 23.225 contagiati

• 993 morti

• 23474 guariti

-19 terapie intensive | -682 ricoveri

226.729 tamponi

Tasso di positività: 10,2% (+0,2%)

