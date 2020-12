Coppola riscrive Il Padrino III e rivela il possibile arrivo del 4° capitolo

Francis Ford Coppola ha riscritto Il Padrino III e la nuova edizione dell’ultimo atto della trilogia gangster famosa in tutto il mondo

Francis Ford Coppola ha riscritto per intero la parte terza della trilogia de Il Padrino. Il 10 dicembre uscirà in un numero limitato di sale ed in home video la nuova edizione del film. Coppola, per l’occasione, ha modificato anche il titolo. Si chiamerà “Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone” e renderà omaggio allo scrittore e co-sceneggiatore Mario Puzo, ripristinando quello scelto da entrambi e che fu invece cambiato dalla Paramount per richiamare il successo delle prime due pellicole.

LEGGI ANCHE—> Oggi è tra le più criticate in TV e ha delle curve da sogno: la riconoscete?

Il Padrino 4? Parla Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola ha commentato la possibilità che vi sia un quarto capitolo de Il Padrino a distanza di 30 anni dall’ultimo: “Potrebbe benissimo esserci un 4, o un Padrino 5 e un Padrino 6. Non possiedo Il Padrino”. Inoltre la Paramount, ovvero lo studio dietro la trilogia, ha dichiarato: “Sebbene non ci siano piani imminenti per un altro film nella saga del Padrino, dato il potere duraturo della sua eredità, rimane una possibilità qualora dovesse emergere la storia giusta”. Il regista, però, si chiama fuori: “Non ne farò parte. Ma io sono un vecchio. Mi piace che la vita sia un’esperienza dalla quale imparare continuamente. Ho sentito un senso di completamento dopo il primo film. Ho sentito che nel primo film avevo messo tutto il potenziale che avevo intravisto nel libro. Mi sono sentito soddisfatto”.

LEGGI ANCHE—> Congelata 28 anni fa: è nata oggi la bambina più vecchia