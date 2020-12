Calciomercato Juventus, in arrivo due top player: il capolavoro di Paratici

Calciomercato Juventus: il direttore Fabio Paratici starebbe per chiudere due colpi da grande squadra. I dettagli dell’affare

Fabio Paratici è continuamente al lavoro per cogliere l’affare di mercato del momento. Stavolta, secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, pare abbia l’opportunità di chiuderne due. Il primo è Toni Kroos. Il Real Madrid ha iniziato la stagione con più bassi che alti e la settimana prossima rischia, per la prima volta nella sua storia, di non qualificarsi agli ottavi di Champions League. La dirigenza delle Merengues ha capito che tra gennaio e giugno servirà cambiare diverse pedine ed aprire un nuovo ciclo. Sulla graticola c’è anche il tecnico Zinedine Zidane.

Comunque, tornando al centrocampista tedesco, non è ritenuto più indispensabile e sarebbe stato messo sulla lista dei trasferimenti al costo di 30 milioni di euro. La Vecchia Signora, alla ricerca di un calciatore che in mediana possa far fare il salto di qualità, sarebbe particolarmente allettata dal possibile affare. Fabio Paratici studia la situazione e sembra pronto ad imbastire la trattativa già a gennaio per facilitare la stagione a Pirlo.

Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco: si stringe per Milik

Un altro colpo, che potrebbe chiudersi già a gennaio, riguarderebbe l’attacco e più precisamente Arkadiusz Milik. Il polacco è in scadenza di contratto a giugno, quindi il Napoli sarebbe pronto ad accettare qualsiasi offerta dato che lo perderà a zero. Per tale motivo la Juventus starebbe pensando di offrire Bernardeschi per uno scambio alla pari. L’unico ostacolo riguarderebbe l’ingaggio: Milik chiede almeno 5 milioni di euro, mentre la Juventus è orientata ad offrirne 4.

