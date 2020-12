Calciomercato Inter, Conte vuole due top players dalla Premier League

Calciomercato Inter. Antonio Conte chiede alla proprietà nerazzurra due top players dalla Premier League in aiuto alla squadra

L’Inter di Antonio Conte di questa stagione, non è la miglior squadra vista finora. Non deludente, ma sicuramente ci si aspettava qualcosa in più vista la passata annata in cui si è arrivati ad un passo dallo scudetto. La prestazione peggiore è palesemente quella in Champions League dove è attualmente ultima nel Girone B con soli 5 punti. A nulla è servita la vittoria di martedì con il Borussia Monchengladbach che è rimasta prima in classifica ad 8 punti con a distanza Shakthar e Real Madrid ad un punto.

Uscire ai gironi di Champions League e 5 punti di distacco dalla prima in classifica alla 9° giornata non era esattamente l’obiettivo di inizio stagione della società nerazzurra. Nulla di irrecuperabile per Antonio Conte ed i suoi che, con l’aiuto di Lukaku, vogliono puntare a vette più alte. Con l’avvento della sessione di mercato invernale, c’è da fare i conti con la propria rosa ed il tecnico toscano ne è certo: ha bisogno di nuove forze.

Calciomercato Inter, rinforzi dalla Premier League: il desiderio di Antonio Conte

Oliver Giroud, attaccante francese ed Emerson Palmieri, terzino italiano sono i desideri che Antonio Conte ha espresso alla società nerazzurra. Entrambi al Chelsea che, proprio ieri, mercoledì 2 dicembre, in Champions League hanno dato spettacolo realizzando un poker contro il Siviglia. Nonostante il tecnico toscano sia stato alla guida del club inglese dal 2016 al 2018, non ha mai avuto il piacere di conoscerli: entrambi sono arrivati quando lui è andato via.

Non è così scontato che la coppia del Chelsea possa approdare in nerazzurro: a parte fare i conti con i giocatori stessi ed il club inglese, è tanta la concorrenza per entrambi, Juventus e Napoli sono in pole.