Whatsapp, aggiornamento per gli iPhone: tutte le novità

Whatsapp per iPhone si aggiorna alla versione 2.20.130: l’upgrade porta con sé tantissime novità. Scopriamo quali sono

Il 30 novembre scorso Whatsapp ha rilasciato un nuovo aggiornamento, il terzo del mese, per iPhone, quindi su iOS, che porta l’app alla versione 2.20.130. Sono diverse le novità presenti all’interno dell’upgrade, ma quelle principali riguarda sticker e sfondi. Ricordiamo che per poter utilizzare Whatsapp su iPhone è richiesto un sistema operativo iOS 9 o successivi. L’aggiornamento, al momento, non è ancora disponibile per dispositivi Android e KaiOS ma la sensazione è che a breve diventi universale.

Whatsapp, quali sono le novità della versione 2.20.130

Cerca e trova i tuoi sticker con testo o emoji o esplora le categorie di sticker più comuni.

Prova i nuovi sfondi e cambia il look delle tue chat. Ora puoi impostare uno sfondo personalizzato per ogni chat o uno sfondo diverso per la modalità scura. Puoi scegliere un nuovo sfondo dalla galleria o colori diversi da abbinare allo sfondo predefinito con i doodle.

Questo è quanto scritto all’interno della sezione WhatsApp Messenger, nell’app store, dov’è disponibile l’aggiornamento. E’ infatti disponibile la ricerca avanzata di sticker attraverso l’utilizzo di una parola chiave, una emoji o esplorando le categorie.

Sarà possibile anche cambiare gli sfondi e sceglierne uno diverso per ogni chat. Inserita una vasta gamma all’interno dell’app, ma si possono anche scegliere ed applicare dalla propria galleria.

