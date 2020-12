Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.6: la situazione

Una scossa di terremoto di 3.6 è stata appena registrata in Calabria. La terra ha cominciato a tremare ed è stato avvertito in varie zone

Non c’è pace per la punta d’Italia. In Calabria è stata appena registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala Richter. La terra ha cominciato a tremare intorno alle 19:19, ora italiana, poco meno di un’ora fa.

La regione del sud Italia sta vivendo forti disagi in quest’ultimo mese: prima zona rossa perché considerata regione ad alto contagio e rischio Covid, poi diversi problemi con la commissione della sanità. Negli ultimi giorni si sono aggiunte pesanti alluvioni ed in fine una scossa di terremoto che ha destato molta preoccupazione tra i cittadini. Con epicentro a Dinami, un piccolo paesino di poco meno di 2.000 abitanti in provincia di Vibo Valentia, la scossa ha avuto una profondità di soli 12km.

Terremoto in Calabria, la situazione ed il caos tra i cittadini

Nonostante l’epicentro della scossa di terremoto di 3.6 gradi della scala Richter sia un piccolo paesino di 2.000 abitanti, nel circondario ci sono città molto più popolate ed edificate. A destare particolare preoccupazione, gli edifici già danneggiati a causa delle alluvioni verificatisi in questi giorni. Attualmente non giungono notizie circa crolli, danni a persone o ad edifici, ma la situazione è sotto attento monitoraggio della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco locali.

