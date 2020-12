Nuovo DPCM, Zampa: “Ammesso spostarsi tra regioni in un solo caso”

Tanta curiosità sul nuovo DPCM, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ne dà un’anticipazione sugli spostamenti

Il nuovo DPCM uscirà a breve, ma gli italiani sono molto preoccupati e curiosi di capire come e con chi potranno trascorrere le proprie festività. Natale è alle porte, mancano soltanto 23 giorni e con b, gli italiani si aspettano disposizioni che possano consentire loro di vivere le vacanze come meglio credono.

Purtroppo i sogni di molti italiani verranno infranti perché, secondo le prime voci, non sarà un Natale come gli altri: c’era da aspettarselo. Sebbene la curva epidemiologica stia calando ed i numeri migliorano di giorno in giorno, dare il via libera sarebbe troppo rischioso. La maggior parte dei virologi hanno già parlato dell’alto rischio e la sensazione è che il Cts – che dà direttive al Ministro della Salute, Speranza – concordi con loro.

Nuovo DPCM, le anticipazioni di Sandra Zampa: in quale caso si può viaggiare

Appurato che quest’anno non ci sarà la possibilità di fare grosse abbuffate in compagnia dei parenti, come di consueto, è possibile che all’interno del nuovo DPCM ci siano alcune clausole. Ad anticipare qualcosa in diretta su La7 a Otto e mezzo con Lilli Gruber, è stata la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. “Preannuncio che dal 20 dicembre ci sarà il divieto di spostamento tra le regioni” – ha spiegato la Zampa – “salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo, che richiederanno l’autocertificazione“.

L’autocertificazione, dunque, tornerà di moda. Grosse sanzioni per i furbetti, questa la sensazione che, sempre in diretta, traspare dalle parole della Zampa. Nonostante sia il periodo di Natale, i controlli saranno serrati in tal modo da garantire una tranquillità alla situazione epidemiologica del Paese.