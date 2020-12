E’ morto Henri Chenot, il guru delle diete. Tanti vip in cura 

E’ morto Henri Chenot, maestro delle diete che aveva in cura tanti personaggi famosi. L’annuncio arriva dalla moglie.

E’ morto Henri Chenot, il guru delle diete. Il medico, celebre per aver curato diversi vip italiano e non solo, si è spento all’età di 77 anni. Il trapasso è avvenuto a Lugano, in Svizzera. Tra i tanti personaggi di spicco che si è affidato all’esperto c’è anche l compianto Diego Armando Maradona. Ma nel suo Hotel Palace di Merano ne ha ospitato tanti altri come Naomi Campbell, Luciano Pavarotti, Lucio Dalla e atleti come Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo.

A dare il triste annuncio è stata la moglie del professore, chiedendo adesso anche il rispetto della privacy per tutti i componenti della famiglia: “Siamo grati per il sostegno e l’affetto di tutti coloro che condividono i nostri sentimenti per Henri. Sappiamo che molti di voi si uniranno al nostro piano ma chiediamo a tutti gli altri di rispettare la nostra privacy durante questo dolore”.