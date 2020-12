Meteo, maltempo e prime nevicate: arriva il ciclone freddo

Il meteo sulla nostra penisola sarà influenzato da un ciclone freddo, pronto a portare maltempo e nevicate anche in pianura: la situazione.

Inizia ufficialmente l’inverno sulla penisola e lo fa alla grande, con l’arrivo della neve. Infatti dalla giornata odierna inizieremo ad avere le prime nevicate anche al di sotto dei 1000 metri di altezza, mentre da domani c’è il rischio anche di accumuli in pianura. Sarà quindi un meteo condizionato dal maltempo quello dei prossimi giorni, con l’arrivo del ciclone freddo che influenzerà non solo le condizioni atmosferiche, ma anche le temperature in continua diminuzione sulla penisola.

Nella serata del primo dicembre, infatti, abbiamo visto cadere i primi fiocchi di neve su regioni come Lombardia, Valle d’Aosta e Alto Adige. Mentre invece da questo mercoledì, a causa di un vortice in formazione sul Mar Ligure, vedremo l’irrigidirsi delle temperature soprattutto al Centro-Nord con la caduta di fiocchi di neve anche nelle zone collinari.

Così con l’evolversi delle giornate, l’aria fredda favorirà la caduta di fiocchi di neve su pianure piemontesi, lombarde/venete ed Emilia occidentale. Questa situazione di neve a bassa quota si ripeterà fino alla giornata di venerdì. Andiamo quindi a vedere come si evolverà la situazione meteo della nostra penisola sui tre settori principali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Nuovo Dpcm Natale, le aperture di Conte: cosa cambia

Meteo, tra maltempo e nevicate: arriva un ciclone imminente

Durante questo mercoledì, il vero protagonista del meteo sarà un vortice ciclonico in formazione tra il Mar Ligure ed il Mar Tirreno, che sarà il responsabile del peggioramento delle condizioni atmosferiche su CentroNord e Sardegna. Infatti in questa zona aumenteranno le precipitazioni, ma soprattutto la caduta di neve anche nelle zone pianeggianti. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante la giornata odierna e come si svilupperà la situazione meteorologica sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo instabile con possibili nevicate fino a bassa quota. Inoltre durante questo mercoledì, fiocchi di neve potrebbero iniziare a cadere anche in Val Padana centro occidentale, con accumuli anche nelle zone pianeggianti. Ma non solo, infatti saranno registrate nevicate anche su Lombardia, Piemonte, Trentino, Friuli e Veneto. Le temperature saranno in netta diminuzione, con massime tra i 2 ed i 6 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo anche qui tempo perturbato, con piogge e rovesci specialemente sulle regioni tirreniche. Infatti qui avremo neve anche sulle quote medio-basse e specialmente sulla catena appenninica in Umbria. Migliora la situazioni sulle regioni Adriatiche, con cieli in maggiore schiarita. Le temperature anche qui faranno registrare un grande calo, con massime tra i 6 e gli 11 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo in peggioramento. Infatti qui i valori termici saranno più miti, ma il maltempo arriverà comunque, con rovesci e temporali sulle regioni tirreniche, ma non solo. Infatti le piogge cadranno anche su Sicilia, Salento e sulle regioni ioniche. Qui avremo una controtendenza per quanto riguarda le temperature, che saranno in lieve aumento e con massime intorno ai 14 e 19 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Miozzo (Cts) a iNews24: “Natale sobrio o sarà tsunami”

L.P.

Per altre notizie di Meteo, CLICCA QUI !