Gwyneth Paltrow, idee per regali di Natale a luci rosse: sono quasi esauriti. L’attrice americana ha prodotto un libro di 64 pagine da colorare per “demistificare i genitali femminili”

L’attrice di Hollywood Gwyneth Paltrow ha svelato la lista dei regali di Natale del suo marchio di lifestyle Goop, che presenta diversi spunti piccanti e anche molto simpatici.

Gwyneth, 48 anni, è stata spesso oggetto di scherno per gli spunti a luci rosse commercializzati attraverso il brand di moda a lei legato. Dalla candela all’aroma di orgasmo, ai vibratori di tutte le forme e colori, passando per oggetti da utilizzare da soli o in compagnia. Ora però è arrivato il momento del “Vulva Book“, che viene lanciato subito dopo il “Penis Book“, per demistificare gli organi genitali femminili e maschili.

Per Natale l’ex moglie di Chris Martin dei Coldplay, consiglia di prendere un libricino sulla vulva, per circa 14 euro, tutto da colorare. Un modo per approfondire, sorridendo, la conoscenza dell’organo genitale delle donne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: rivela il tradimento in diretta

Gwyneth Paltrow, idee per regali di Natale a luci rosse: arriva il “Vulva Book”

Queste idee che potrebbero sembrare ridicole, hanno fruttato moltissimo in termini economici all’attrice americana. a quanto pare infatti, negli USA questo tipo di spunti hanno ricevuto un grande successo.

Coloro che sono interessati ai consigli di Goop e della Paltrow sullo stile di vita alternativo possono saperne di più sintonizzandosi su The Goop Project. Si tratta di una serie di documentari Netflix rilasciata lo scorso gennaio.

Durante la serie, Paltrow e i suoi dipendenti sperimentano tendenze di stile di vita e benessere diciamo alternativi. Una serie di esperienze personali e discorsi, anche delicati, trattati con una buona dose di humor e il giusto disincanto. Nel frattempo per tutti coloro che vogliono provare a ravvivare il proprio Natale, si può cercare un giusto spunto sul sito di riferimento: Goop.com

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta in macchina con lui, che minigonna: “Amore vero” – FOTO