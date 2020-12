Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: rivela il tradimento in diretta

Durante l’ultima puntata del Gf Vip, Elisabetta Gregoraci è scoppiata in lacrime. La showgirl rivela il tradimento di Flavio Briatore.

Durante l’ultima puntata del Gf Vip, Elisabetta Gregoraci ha sconvolto il pubblico rivelando il tradimento di Flavio Briatore. Infatti la showgirl calabrese ha affermato di aver visto con i propri occhi Giulia Salemi fare la smorfiosa con il proprietario del Billionaire, scoppiando poi in lacrime. Il tutto è avvenuto mentre la Gregoraci stava avendo una conversazione con Stefania Orlando.

Elisabetta durante la conversazione ha ripercorso la sua storia d’amore con Briatore. Infatti la Gregoraci ha affermato di essere stat sempre accanto al proprietario del Billionaire, nel bene e nel male negli ultimi 15 anni. Andiamo quindi a vedere lo scambio di battute tra le due showgirl nella casa più spiata dagli italiani.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: “L’ho vista fare la smorfiosa”

Ripercorrendo la relazione con Briatore, Elisabetta ha affermato: “ Quando succedono le cose ci sono. Per quanto riguarda i suoi locali, l’ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni. Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi“.

Subito dopo questo preambolo, però, è arrivata la rivelazione che ha sconvolto il pubblico da casa. Infatti Elisabetta, in diretta al Gf Vip ha affermato di aver visto con i suoi occhi Giulia Salemi corteggiare Flavio Briatore. Un colpo basso per la showgirl che non ce l’ha fatta ed è scoppiata in lacrime.

Intanto Giulia Salemi, in giardino, si è sfogata con Selvaggia Roma scoppiando a piangere. Infatti la Salemi ha affermato che nella casa si azzerano gli stati sociali e proprio in merito Giulia ha attaccato la Gregoraci affermando: “Lei è una di quelle persone che negli anni mi hanno fatta sentire inferiori“.

Infine Giulia Salemi ha ribadito la sua idea ricordando che questa è la sua opinione ed esclamando: “Mi fa ridere che da una battuta come “snobettina” lei abbia rigirato tutto e mi stai accusando delle peggio cose. Poi vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita“. Ancora una volta, quindi, si riscalda il clima nella casa del Gf Vip, con Elisabetta Gregoraci protagonista di un nuovo scoop.

L.P.

