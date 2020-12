Franco Giraldi, morto il regista amico di Sergio Leone

Grande lutto nel mondo del cinema, a 89 anni si è spento Franco Giraldi regista e amico di Sergio Leone e Giuliano Montaldo

Era ricoverato da qualche giorno in una clinica vicino Trieste dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19. Franco Giraldi è l’ennesima vittima di un maledetto virus che ha fatto migliaia di morti in questo 2020. Nato l’11 luglio 1931, ha compiuto 89 anni quest’anno, il regista si è spento poche ore fa, in serata, all’interno della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato.

Regista, sceneggiatore e critico cinematografico, non l’ultimo arrivato nel mondo del cinema, Franco Giraldi era un uomo ben voluto ed apprezzato da tutti per la sua onestà intellettuale e la sua infinita esperienza sul campo. Nella sua vita in molti hanno avuto la possibilità di collaborare insieme a lui, Maria Grazia Cucinotta, Gabriella Pession, Claudia Pandolfi, Raul Bova e Ornella Muti, tra gli altri.

Franco Giraldi, il ricordo di un grande regista

Molto amico dell’attore, da poco defunto, Gigi Proietti, i due hanno lavorato insieme alla fiction L’avvocato Porta, con particolare dedizione. Un altro personaggio del mondo del cinema molto amico al compianto regista era Sergio Leone, con il quale ha collaborato alla regia del film Per un pugno di dollari. Quando Leone lasciò l’agenzia Jolly Film, fu proprio Giraldi a prendere il ruolo di regista principale della casa di produzione cinematografica esordendo con il western 7 pistole per i McGregor.

Tuttavia, Franco Giraldi non è stato un regista solo da grande schermo, tutt’altro: ha lavorato alla regia televisiva di La rosa rossa, Il lungo viaggio, Danubio. Soltanto 11 anni fa, il grande regista rimase vedovo della moglie Palmira Petrongari, sposata quattro anni prima.