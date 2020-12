Fortnite Stagione 5, tutte le novità annunciate da Epic Games – VIDEO

Finalmente ci siamo. Dopo il grande evento di ieri sera, è finalmente disponibile la Stagione 5 di Fortnite: le novità

Il battle royale numero uno al mondo è ancora Fortnite. Il titolo di Epic Games continua a stupire tutti nonostante il passare degli anni, e registra numeri da capogiro. Nella serata di ieri si è tenuto il tradizionale evento di fine season, durante il quale i server della piattaforma streaming Twitch sono andati offline per il troppo flusso di utenti.

Dopo un countdown di qualche ora, è ora finalmente disponibile la Stagione 5 del Capitolo 2 di Fortnite. Tante le novità in arrivo: “Il Punto Zero è esposto, ma nessuno sfugge al Loop, nemmeno sul proprio orologio“. Sono queste le parole utilizzate da Epic Games nel trailer apparso su tutti i canali ufficiali del battle royale. Vediamo cosa dovrebbe cambiare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, aggiornamento per gli iPhone: tutte le novità

Nella serata ieri, si è tenuto l’ormai tradizionale evento di fine season durante il quale c’è stato il combattimento con Galactus. Ricco di colpi di scena e grandi citazione, ha tenuto incollati allo schermo milioni di utenti per qualche minuto. Tante le novità preannunciate con la Stagione 5 del Capitolo 2 di Fortnite. Innanzitutto ci sarà il nuovo arco narrativo Punto Zero, che farà da sfondo alle vicende narrate e ci terrà compagnia fino alla Stagione 6.

All’interno del trailer ufficiale, viene confermata la presenza del Mandaloriano (personaggio del mondo di Star Wars). Maggiori dettagli verranno rilasciati nel corso delle prossime ore, con il changelog delle novità da parte di Epic Games stessa. Già da ora, si possono notare importanti novità al centro della mappa, nuove armi e skin aggiornate col Pass Battaglia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Egitto, arriva il robot che somministra i tamponi per il Covid

The Zero Point is exposed, but no one escapes the Loop, not on your watch.

Recruit the greatest hunters across all Realities to stop the Island from falling into complete Chaos.#FortniteZeroPoint pic.twitter.com/U6TCRFI566

— Fortnite (@FortniteGame) December 2, 2020