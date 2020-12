Elisabetta Canalis li mostra a tutti: fan sconvolti – FOTO

Elisabetta Canalis spiazza i fan: spunta una grandissima sorpresa per la modella italo-statunitense! Ecco cosa ha mostrato quest’oggi via social.

Cambio radicale per Elisabetta Canalis in questo finale di anno. “Morning! Solo 29 giorni alla fine del 2020”, scrive entusiasta la sexy modella di Sassari nel suo ultimissimo post su Instagram. Uno scatto normale, con una linguaccia che trapela spensieratezza e allegria, scattata direttamente dalla sua auto in compagnia del suo fedelissimo amico a quattro zampe.

Elisabetta Canalis mostra i suoi nuovi capelli

Ma ad attirare l’attenzione dei fans è il colore dei capelli dell’ex velina. “Sei biondissima, stai bene con i capelli così”, scrivono in molti. E via a una pioggia di commenti favorevoli da ogni fronte, maschile e femminile. La donna ha poi mostrato i nuovi capelli anche via video in una storia in cui gioca col suo cucciolo in compagnia di una vecchia amica.

Potrebbe interessarti anche —-> Diletta Leotta in macchina con lui, che minigonna: “Amore vero” – FOTO

Il riferimento al conto alla rovescia, invece, è chiaramente un riferimento a un anno rivelatosi parecchio duro e sofferente data la pandemia da Covid-19. Sembrava l’inizio di una nuova entusiasmante annata a suon di nuove sfide e distrazioni, ma si è rivelato presto un vero e proprio incubo. I primi casi, del resto, si sono registrati tra fine gennaio e inizio febbraio. Poi l’11 marzo l’inizio del lockdown e continue limitazioni che esistono tutt’oggi.

Una situazione che la Canalis ha tra l’altro vissuto in maniera ancor più amplificata negli Stati Uniti dove vive da anni col coniuge Brian Perri e la sua piccola Skyler Eva. Gli USA, del resto, restano il primissimo Paese al mondo per numeri di contagi con quasi 14 milioni di infetti totali e oltre 270 morti. Dunque, che passi presto questo 2020. Soprattutto che si intravede un vaccino mai così vicino al traguardo.

Leggi anche —-> Gf Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: rivela il tradimento in diretta