Dpcm, Zingaretti: “Siamo d’accordo con le scelte prese dal Governo”

Il nuovo Dpcm sarà valido dal prossimo 4 dicembre. Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha commentato le scelte prese dal governo

Il Covid continua ad essere molto preoccupante. Nonostante i numeri siano notevolmente in calo, non si può ancora parlare di emergenza scampata. Per questo motivo, poco fa il ministro Speranza ha illustrato al Senato la nuova informativa, con i punti che andranno a comporre la normativa aggiornata.

A tal proposito, è intervenuto poco fa con una nota ufficiale Nicola Zingaretti, segretario del PD. “Devo dire che sono soddisfatto, condividiamo molte delle scelte compiute dal Governo in merito alle festività e illustrate oggi dal ministro Speranza al Senato” si legge nel testo: “Tutti vogliamo tornare alla vita di sempre, ma per farlo non possiamo vanificare tutti gli sforzi compiuti in queste settimane. Bisogna continuare così e presto ne usciremo“.

Dpcm, Zingaretti: “Occorre impegno corale per uscirne”

È stato chiaro il segretario del PD Nicola Zingaretti, soddisfatto dopo aver ascoltato l’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza al Senato. “Penso che siano scelte tutto sommato corrette. Ho già spiegato che errare è umano, perseverare è diabolico” si legge in una nota ufficiale: “Già due volte la curva è stata dominata, ma solo grazie a regole di contenimento che funzionano e soprattutto che tutti gli italiani rispettano. Bisogna continuare così, non possiamo mollare proprio ora“.

Il segretario del PD ha poi continuato affermando che i sacrifici fatti fino ad ora non possono essere vanificati. “Occorre un impegno corale, se vogliamo salvare il Paese e non tornare alla situazione di qualche settimana fa” le sue parole con le quali ha concluso la nota post informativa al Senato.

