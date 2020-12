Dpcm, Boccia: “Valido fino all’Epifania, Italia in zona gialla tra 15 giorni”

Intervenuto al webinair “5G Italy e il Recovery Fund”, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha parlato del nuovo Dpcm

Il nuovo Dpcm è in fase di lavorazione, e verrà varato ufficialmente a partire dal 4 dicembre prossimo. Poco fa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato al Senato, illustrando l’informativa con tutti i punti salienti che andranno a comporre il nuovo disegno legge. Ci sono ancora alcuni nodi da scogliere, dei quali se ne sta parlando in queste ore alle Camere.

Intanto, su questo tema è intervenuto anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che ha avuto la possibilità di parlare nel corso del webinair ‘5G Italy e il Recovery Fund’. “Sarà il Dpcm più lungo per durata della storia, in quanto resterà in vigore dal 4 dicembre a oltre l’Epifania, da capire se un giorno dopo o una settimana” le sue parole.

Dpcm, Boccia: “Italia in zona gialla tra 15 giorni”

Nel corso del webinair ‘5G Italy e il Recovery Fund’, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha parlato del nuovo Dpcm, anticipando che resterà in vigore fino a dopo l’Epifania del 6 gennaio. “Il mese di dicembre servirà per mettere in sicurezza tutto il Paese senza un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni tutta Italia sarà in zona gialla” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Ora pensiamo a delle restrizioni per il periodo delle feste, per non allentare la guardia e poi ripartire dal 7 gennaio con una grande campagna di vaccini“.

Proprio sul tema farmaco anti Covid, il ministro Boccia ha annunciato che non sarà obbligatorio per nessuno, ma fortemente consigliato. “Alcune categorie dovranno essere messe in sicurezza. Parlo degli anziani, delle forze dell’ordine, degli ospiti delle Usa e così via” ha concluso: “Per ciò che riguarda gli studenti, ci stiamo ragionando in Parlamento. La distribuzione sarà capillare ed affidata al commissario Arcuri“.

