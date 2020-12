Covid, Putin: “In Russia vaccinazione di massa da settimana prossima”

Ottime notizie per la Russia: da settimana prossima partirà la vaccinazione di massa anti Covid. L’annuncio è arrivato dal presidente Putin

Sono settimane fondamentali per la lotta al Covid. Diverse aziende farmaceutiche in tutto il mondo hanno ormai pronto il loro candidato vaccino, e sono in attesa di ricevere l’autorizzazione al commercio da parte degli enti che se ne occupano. Oltre a Moderna e Pfizer, anche la russa Sputnik ha dichiarato che il suo farmaco è efficace al 95%.

Proprio in questo senso, sono in arrivo ottime notizie per tutti i cittadini della Russia: da settimana prossima si partirà con la vaccinazione di massa anti Covid. A darne l’annuncio lo stesso Vladimir Putin, che avrebbe dichiarato alla vice premier Tatiana Golikova di cominciare sin da subito. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti e poi ripresa dall’Ansa.

Covid, in Russia si parte con la vaccinazione di massa

Il mondo si sta rapidamente avvicinando alla mossa definitiva per sconfiggere il Covid: la vaccinazione di massa. Come annunciato poco fa dal premier della Russia Vladimir Putin, già da settimana prossima i cittadini russi più a rischio potranno iniziare ad essere vaccinati. La notizia segue a quella della Gran Bretagna, dove questa mattina è stato approvato il candidato di Pfizer/Biontech.

L’annuncio è arrivato da parte del ministro britannico Matt Hancock, che ai microfoni di Nhs ha affermato che da settimana prossima partirà la campagna di vaccinazione di massa. I primi cittadini a poter usufruire del farmaco saranno ovviamente quelli più a rischio: personale sanitario e anziani. Nel corso delle prossime settimane, anche l’Italia dovrebbe partire con la somministrazione del vaccino.

