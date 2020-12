Covid-19 scuole, la Ministra Azzolina illustra il piano per il rientro

Covid-19 scuole, Lucia Azzolina ha esposto un piano per il rientro al Forum degli Studenti e i coordinatori regionali delle Consulte studentesche

La situazione delle scuole italiane continua ad essere un argomento scottante in periodo di Covid-19. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, 2020/21, la speranza era quella di trovare una soluzione per tutti gli studenti di ogni ordine e grado per consentire loro di poter esercitare un proprio diritto, in presenza. Purtroppo le misure pensate durante l’estate non sono risultate efficaci ed i banchi con le rotelle sono stati sfruttati per corse nei corridoi e nulla più.

Non esiste uno schieramento unanime, né in Parlamento né tra gli italiani: in molti sostengono sia giusto preservare la propria salute o quella dei propri figli, apprezzando la DaD (didattica a distanza); in molti, invece, trovano struggente la scenda di un bambino o ragazzo che parla davanti ad un computer. Un’unanimità c’è: si sperava in una soluzione migliore per la ripresa della scuola.

Covid-19 scuole, le nuove disposizioni della Ministra Azzolina

Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione, ha partecipato oggi ad un incontro col Forum degli Studenti e i coordinatori regionali delle Consulte studentesche per presentare un piano che garantisse il diritto allo studio di tutti gli italiani. È purtroppo realtà l’abbandono dell’istruzione in età pre-adolescenziale ed adolescenziale da una percentuale troppo alta e preoccupante da parte dei giovani italiani.

“Con il nuovo DPCM” – ha anticipato l’Azzolina – “ci saranno nuove misure circa il ritorno graduale a scuola”. Questo “ritorno graduale” lascia pensare che i ragazzi italiani torneranno a scuola per fasce d’età, fino a coloro che quest’anno dovranno sostenere l’esame di maturità.