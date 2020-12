Covid-19, Aldo Montano positivo con l’intera famiglia 

Covid-19, brutte notizie per Aldo Montano: sono risultato positivi tutti in famiglia. Ovvero anche la moglie incinta e la sua bambina di tre anni. Parla l’atleta: “Ecco come stiamo”.

Il Covid-19 irrompe anche a casa Montano, il campione olimpico di scherma. Aldo, l’eroe ad Atene 2004, è infatti risultato positivo al coronavirus. E con lui, purtroppo, anche la mogli Olga Plachina attualmente incinta e la loro bambina di tre anni, Olympia. Ma fortunatamente, tranne alcuni acciacchi inevitabili, stanno tutti bene.

Covid-19, positiva l’ntera famiglia Montano

A raccontarlo è direttamente l’atleta intervenuto ai microfoni dell’ANSA: “Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri”, ha raccontato il 42enne di Livorno. I sintomi ci sono e sono quelli noti: “Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque… Stiamo sotto controllo, speriamo finisca presto”, ha riferito.

La preoccupazione, è chiaro, è soprattutto per i figli. Alla bambina già alle prese con l’infezione e al secondogenito atteso in primavera. Ma per la piccola, oltre le problematiche già citate, non ci sono segnali allarmanti per fortuna. Mentre per quanto riguarda il feto altri episodi precedenti hanno già certificato che un’infezione non comporta necessariamente problematiche per il piccolo in arrivo. Sono nati anche bambini negativi da madri positive per esempio.

Ma la data del parto è fortunatamente lontana, ora serve solo tanta pazienza. Si tratta in ogni caso di una brutta sorpresa per lo schermidore che non voleva fare altro che vivere la gravidanza in corso. “La prima esperienza ci aveva messo un po’ in subbuglio, ma questa volta stiamo vivendo l’attesa in modo più razionale e siamo più pronti”, aveva raccontato in una recente intervista.

