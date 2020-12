Whatsapp, come conoscere tutti i movimenti in segreto: l’app ufficiale

Arriva l’applicazione ufficiale per conosce tutti i movimenti dei propri contatti in totale segreto: scopriamone di più

Whatsapp al giorno d’oggi è una delle applicazioni più scaricate ed utilizzate al mondo. Nemmeno a dirlo, nel settore della messaggistica istantanea è leader al mondo con 1,6 miliardi di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi scambiati al giorno.

Molto spesso alcuni utenti vorrebbero monitorarne degli altri, che sia per un motivo o per un altro. A tal proposito sopraggiunge l’app Whats Tracker che è in grado di conoscere i movimenti del contatto desiderato in pieno segreto.

Whatsapp, come funziona Whats Tracker

L’app di tracking permette di scoprire l’orario di entrata ed uscita da Whatsapp da parte di un contatto che si decide di monitorare. Ad ogni aggiornamento, arriveranno notifiche dell’app. Attualmente essa è disponibile sugli store ufficiale non essendo illegale, inoltre è offerta gratuitamente. La piattaforma, scaricata da più di mezzo milione di utenti, ha una valutazione di 3.9 punti su 5. Per ottenerla basta avere una versione Android 4.1 o successive, in alternativa un iOS 9.

