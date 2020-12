Il consigliere di Trump per la gestione dell’emergenza coronavirus si è dimesso. Una scelta che con l’elezione di Biden sembrava scontata.

Scott Atlas, consigliere di Trump la gestione dell’emergenza coronavirus, si è dimesso.

La notizia è stata riportata da diversi media americani che hanno potuto attingere a delle fonti molto vicine alla Casa Bianca. Questi riferiscono che l’uomo avrebbe già consegnato la sua lettera di dimissioni, anche se per il momento non è chiaro se la sua task force sia a conoscenza della decisione.

Atlas era un convinto sostenitore dell’immunità di gregge

Atlas era finito al centro delle polemiche fin dalla sua nomina da parte di Trump in quanto non aveva mai avuto alcuna esperienza con le malattie infettive pur dichiarandosi un sostenitore dell’immunità di gregge. E in alcuni su interventi pubblici, ha spesso ridimensionato l’emergenza sanitaria causa dal coronavirus, provocando puntualmente l’ira da parte delle opposizioni. Oltretutto, ha sempre criticato aspramente l’utilizzo della mascherina come dispositivo di protezione e il distanziamento sociale imposto dal governo per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Non sorprende dunque che con l’avvento di Joe Biden alla Casa Bianca, che ha sempre criticato duramente l’amministrazione Trump per la gestione della pandemia, la sua sia stata una delle prima teste a saltare.

