Nella foto in evidenza non era altro che una bambina, mentre oggi è diventata una super conduttrice molto amata dal pubblico. Scopriamo di chi si tratta.

Nello scatto in evidenza non era altro che una bambina, piccola e sognante. I suoi occhi lasciavano trapelare il suo talento per la recitazione e lei, nel cassetto, nascondeva il sogno di diventare una donna di spettacolo.

Sono tanti i bambini che da piccoli sognano di diventare personaggi importanti da grandi, ma solo alcuni riescono a realizzarlo. Tra questi annotiamo la protagonista di oggi che oltre che a diventare una bravissima conduttrice televisiva è anche un’attrice.

Oggi è una super conduttrice TV e ha un corpo pazzesco: la riconoscete?

La protagonista di oggi è nata a Bitonto il 13 gennaio 1981. Dopo alcune apparizioni televisive agli esordi, come in Miss e Mister ’96 e Sotto a chi tocca, nel 1999 debutta al cinema con il film Terra bruciata. L’anno successivo è protagonista in Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini.

Nel 2006 interpreta il ruolo di protagonista nella miniserie televisiva Assunta Spina e sempre nello stesso anno veste i panni di Carolina nella serie TV Capri. Nel 2008, con Andrea Osvárt, affianca Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo su Rai 1. Mentre dal 2018 conduce Detto Fatto. La protagonista di oggi è la bellissima Bianca Guaccero.

