Striscia la Notizia, Ficarra e Picone dicono addio: “Non è semplice”

Dopo 15 anni di conduzione, il duo comico Ficarra e Picone dice addio a Striscia la Notizia: l’annuncio ufficiale è arrivato sui social

Ora è ufficiale: divorzio tra Striscia la Notizia e il duo comico Ficarra e Picone. Dopo 15 anni e 17 edizioni di conduzione, sarà addio. A dare l’annuncio ci avevano pensato i due già ieri nel consueto appuntamento serale col tg satirico, per poi confermare il tutto poco fa tramite i canali social.

“Come già spiegato ieri in trasmissione, lasceremo Striscia la Notizia dopo 15 anni. Non è una decisione semplice, ma pensiamo che fermarci sia la scelta giusta. A tutti coloro che hanno continuato a seguirci in tutti questi anni diciamo grazie” le parole con le quali Ficarra e Picone hanno confermato la notizia.

Ficarra e Picone: “Ringraziamo Antonio Ricci e chi lavora a Striscia”

Parole d’affetto quelle usate da Ficarra e Picone per dare il loro addio a Striscia la Notizia. Il duo comico ha deciso di abbandonare la nave dopo 15 anni e ben 17 edizioni di conduzione, per sperimentare nuove vie. L’annuncio è arrivato nell’appuntamento di ieri sera, per poi essere confermato su Twitter. “Vogliamo ringraziare questa grande famiglia che ci ha coccolato sin dal primo giorno. Dal regista Mario, alle costumiste e le truccatrici passando per le veline. Ovviamente poi dobbiamo dire grazie ad Antonio Ricci, che ci ha fatto sentire importanti” si legge su Twitter.

Il duo comico non esclude però un ritorno, ma non nel breve periodo: “Magari un giorno torneremo , ma per adesso ci sentiamo di passare il testimone a qualcun altro. Il più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo, ma solo perché è un sentimentalone“. Già da lunedì 7 dicembre tornerà lo storico duo formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, alla loro 27esima edizione consecutiva.

