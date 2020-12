Messa Natale, UE smentisce ultime voci: “Non la proibiremo”

La Commissione UE ha smentito le ultime voci e affermato che la messa di Natale non verrà proibita: “Non abbiamo la competenza per farlo”

Sono giorno caldi per decidere cosa ne sarà delle festività natalizie. In queste ore il Governo si sta riunendo per discutere degli ultimi punti che comporranno il nuovo Dpcm, in vigore dal prossimo 4 dicembre. Tante gli aspetti ancora da decidere, a partire da ciò che potrà essere concesso il giorno di Natale.

Per quanto riguarda la Messa del 25 dicembre, si è espresso anche il portavoce della Commissione UE Stefan de Keersmaecker ai microfoni di Adnkronos. “Noi non intendiamo proibire alcuna funzione religiosa, anche perché non abbiamo la competenza per farlo” le sue parole: “All’interno della Carta dei diritti fondamentali, è prevista la libertà di culto“. La risposta è arrivata in merito alle ultime voci che parlavano di raccomandazioni da parte dell’esecutivo Ue circa le celebrazioni religiose.

Commissione UE: “Messa Natale? C’è ottima cooperazione”

Si continua a discutere del Natale che sarà col Covid. Sul tema messa, si stanno esprimendo diversi organi competenti, tra cui la Commissione UE stessa. Il portavoce Stefan de Keersmaecker ha rivelato ai microfoni di Adnkronos che non c’è alcuna intenzione di vietare la Santa Messa del 25 dicembre, anche perché non è di sua competenza. “Anche il vicepresidente Margaritis Schinas sta lavorando in questo senso, e la scorsa settimana ha incontrato i leader religiosi europei di varie confessioni” le sue parole.

“Siamo in contatti regolari con i vari leader religiosi. La questione messa di Natale e, più in generale, la collaborazione tra Chiese e Stato sulla sicurezza dei Fedeli è già argomento di discussione da tempo” ha concluso il portavoce UE: “C’è ottima cooperazione, troveremo senza dubbio la giusta soluzione quanto prima“.

