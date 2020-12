Juventus, che tegola per Pirlo: una stella va ko in allenamento proprio alla vigilia della gara di Champions League contro la Dinamo Kiev. Davvero una pessima notizia per la compagine bianconero in vista dei prossimi impegni.

Pesantissima tegola in casa Juventus alla viglia della gara contro la Dinamo Kiev, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il tecnico Andrea Pirlo, infatti, sarà costretto a rinunciare ad uno degli uomini più importanti della sua rosa, ovvero Giorgio Chiellini. Il forte centrale bianconero – secondo quanto riferito pochi istanti fa da ‘Sky Sport’ – avrebbe accusato un problema alla gamba destra e le sue condizioni verranno valutate con attenzione nelle prossime ore.

Juventus, pesantissima tegola per Pirlo: le ultime

Davvero un bel problema, dunque, per la Juventus che nel prossimo turno di campionato affronterà il Torino di Giampaolo nell’atteso derby della Mole. Chiellini aveva appena smaltito il guaio muscolare accusato nelle scorse settimane ed era pronto a tornare in campo, ma adesso ecco il nuovo stop. La Juve è già in grande emergenza e proprio nel reparto arretrato Bonucci e Demiral hanno accusato recentemente diversi problemi fisici.

