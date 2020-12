Informazione online, Web365 nella top ten: la classifica aggiornata del mese di ottobre. I dati diffusi da Comscore segnalano una crescita dell’audience dei siti di news

Il sito Prima Online, come ogni mese, ha stilato la classifica dei principali 100 media italiani in base al proprio audience. I dati sono stati rilevati dalla piattaforma specializzata Comscore (insieme ad Audiweb i più attendibili e riconosciuti). Il dato più rilevante è quello che vede il gruppo Web365, il quale comprende il nostro Inews24, attestarsi ancora stabilmente nella top ten nazionale, esattamente all’ottavo posto della classifica.

Il gruppo editoriale ha raggiunto la bellezza di 22.166.000 di utenti unici nel corso del mese di ottobre, rimanendo sostanzialmente invariato rispetto alle percentuali di settembre.

A contribuire alle visite di Web365, i seguenti siti: Amoreaquattrozampe.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatoweb.it; Calciomercatonews.it; Chedonna.it; Checucino.it; AsRomalive.it; Ck12.it; Leggilo.org; Direttagoal.it; Interlive.it; Livescore24.it; Lalucedimaria.it; Juvelive.it; Napolicalciolive.it; Meteoweek.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Milanlive.it; Serieanews.com; Ricettasprint.it; Seriebnews.com; Newsnotizie.it; Youmovies.it; Viagginews.com; Universomamma.it e Yeslife.it.

Informazione Online, i primi posti della classifica

Per quanto riguarda i vertici della graduatoria, davanti a Web365 troviamo Evolution Adv Network, CiaoPeople, Citynews, IlMessaggero.it, TGCOM24, IlFattoquotidiano.it e Giallozafferano.it. La crescita sostanziale di quest’ultimo, aumentato del 12% rispetto al mese di settembre è anche dovuto all’ambito di riferimento ovvero la cucina. Con la seconda ondata della pandemia di Covid sono tornate a salire le ore trascorse dagli italiani in cucina, per ovviare alle limitazioni che coinvolgono bar e ristoranti. Da segnalare anche il ritorno al secondo posto di CiaoPeople (che comprende Cookist, FanPage ed Ohga) nuovamente davanti a Citynews, come ad agosto.

