Federica Nargi indossa solo la canotta: apoteosi sul web! – FOTO

Federica Nargi da urlo via Instagram: scatto mozzafiato in posa per l’intimo Prada. Stacco di gambe pazzesco, slip e canotta senza reggiseno…

“Fall Winter 2020” e “intimami”. E’ con questo doppio Hashtag che Federica Nargi presenta uno scatto mozzafiato di se stessa attraverso il proprio profilo Instagram. Un’immagine che ritrae il suo corpo perfetto, sebbene arrivi da una doppia gravidanza, dove si mostra appena in canotta e in slip con l’intimo griffato Prada.

Federica Nargi posa solo con la canotta

Una foto sobria, semplice, ma impattante e che ha già conquistato il web. “Resti la più bella”, “stupenda” e “madonna mia” sono i commenti più diffusi sotto il post. La modella romana, attraverso una ‘storia’, ha poi postato anche lo scatto integro che valorizza ancor di più il suo corpo marmoreo e bronzeo. Dalla prospettiva dal basso si apprezza infatti anche uno splendido stacco di coscia che mette d’accordo sia uomini che donne. Ma ciò che anche intriga parecchio – a quanto sembra – è la canotta intima indossata senza reggiseno, un dettaglio che fa sognare gli spiriti più bollenti…

Nargi che è ormai tornata da tempo nella sua amata Capitale dove ormai mancava da anni. Dopo un lunghissimo giro al seguito del suo amato marito calciatore, Alessandro Matri, la 30enne è tornata finalmente a casa approfittando del ritiro dal calcio giocato dell’ex attaccante. Quest’ultimo, adesso, è anche un collaboratore della Lazio. Un motivo in più per tenersi stretta la città eterna…

